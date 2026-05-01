«Земельный надзор»: мошенники начали пугать россиян штрафами за борщевик

Давид Андриясов
Злоумышленники угрожают взысканием 50 тысяч рублей и предлагают «решить вопрос» со скидкой.

Какие штрафы грозят за борщевик?

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Аферисты начали рассылать россиянам сообщения от имени «Земельного надзора» или местных администраций с угрозами штрафов за борщевик на участке. О новой схеме рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Народного фронта «Мошеловка».

«Мошенники рассылают владельцам участков сообщения (через мессенджеры или смс) от лица „Земельного надзора“ или администрации. В уведомлении сообщается, что на участке обнаружены очаги опасного сорняка», — предупредили там.

В сообщениях злоумышленники пугают штрафом до 50 тысяч рублей и предлагают «решить вопрос» со скидкой или оплатить «услуги инспектора» по ссылке. Она ведет на поддельный сайт, копирующий портал госуслуг.

Чаще всего на уловку попадают владельцы загородных домов, дачники и пенсионеры. Схема особенно актуальна в мае, когда борщевик активно растет, и службы проводят проверки участков.

При этом в «Мошеловке» подчеркнули, что реальные штрафы выписывают после выездной проверки с составлением акта, а не по смс, и посоветовали проверять наличие задолженностей только через официальный портал госуслуг или сайт Росреестра.

Как ранее писал 5-tv.ru, с середины апреля активизировались мошенники, которые под видом несуществующей организации «МНЦ — Центр цифровой безопасности» предлагают «проверить свои номера телефонов или учетные записи» на киберустойчивость.

