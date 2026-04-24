«Целенаправленно преследует прессу»: ливанский журналист о гибели коллеги

Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 27 0

Корреспондент уверен, что мир не осуждает Израиль, так как у него есть деньги и поддержка США.

Ливанский журналист Ахмар: Израиль намерено убивает представителей прессы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) целенаправленно убила ливанскую журналистку Амаль Халиль. Об этом 5-tv.ru рассказал корреспондент Al-Mayadeen Али Ахмар.

«Она действительно получала угрозы со стороны израильской оккупации много раз, поэтому ее убийство сегодня считается военным преступлением, совершенным израильской оккупацией. Армия оккупации действительно целенаправленно преследует журналистов. <…> То, что произошло сегодня с коллегой Амаль Халиль, является наглядным свидетельством открытого намеренного убийства журналистов Израилем в Ливане», — подчеркнул Ахмар.

Журналист объяснил, что ЦАХАЛ сперва нанес удар рядом с автомобилем, в котором находилась корреспондент со своей коллегой Зейнаб Фарадж. После этого Израиль атаковал территорию рядом с машиной журналистов. Этим они добились того, что бригады гражданской обороны ливанской армии долгие часы не могли оказаться на месте происшествия и помочь корреспондентам.

«Мир не осуждает Израиль за совершение этих преступлений, потому что он обладает медийными и финансовыми империями, а также тесным политическим союзом с Соединенными Штатами Америки, которые используют право вето в Совете Безопасности, чтобы препятствовать осуждению израильской оккупации», — пояснил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство ливанской журналистки актом подавления правды.

Последние новости

13:34
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
13:29
«Целенаправленно преследует прессу»: ливанский журналист о гибели коллеги
13:13
Более миллиона российских семей подключили к газу за пять лет
13:01
Армия России за неделю нанесла шесть групповых ударов по объектам ВСУ
12:55
Мирошник заявил о стремлении Киева к эскалации атак на россиян
12:41
В Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ

Сейчас читают

Правда против песен: Словения покажет фильмы о Палестине вместо «Евровидения»
«С удовольствием»: Мэрил Стрип призналась в романе с коллегой по съемкам
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео