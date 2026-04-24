«Целенаправленно преследует прессу»: ливанский журналист о гибели коллеги

Ливанский журналист Ахмар: Израиль намерено убивает представителей прессы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) целенаправленно убила ливанскую журналистку Амаль Халиль. Об этом 5-tv.ru рассказал корреспондент Al-Mayadeen Али Ахмар.

«Она действительно получала угрозы со стороны израильской оккупации много раз, поэтому ее убийство сегодня считается военным преступлением, совершенным израильской оккупацией. Армия оккупации действительно целенаправленно преследует журналистов. <…> То, что произошло сегодня с коллегой Амаль Халиль, является наглядным свидетельством открытого намеренного убийства журналистов Израилем в Ливане», — подчеркнул Ахмар.

Журналист объяснил, что ЦАХАЛ сперва нанес удар рядом с автомобилем, в котором находилась корреспондент со своей коллегой Зейнаб Фарадж. После этого Израиль атаковал территорию рядом с машиной журналистов. Этим они добились того, что бригады гражданской обороны ливанской армии долгие часы не могли оказаться на месте происшествия и помочь корреспондентам.

«Мир не осуждает Израиль за совершение этих преступлений, потому что он обладает медийными и финансовыми империями, а также тесным политическим союзом с Соединенными Штатами Америки, которые используют право вето в Совете Безопасности, чтобы препятствовать осуждению израильской оккупации», — пояснил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство ливанской журналистки актом подавления правды.

