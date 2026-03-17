В Подмосковье пассажирка ударила водителя автобуса бутылкой по голове

Андрей Черненко
У пострадавшего рассечена бровь.

В Ильинском, Красногорского района Подмосковья, пассажирка разбила бутылку об голову водителя автобуса, сообщает корреспондент 5-tv.ru с места происшествия.

Инцидент случился в автобусе № 549. Две девушки зашли в салон, бутылка пива упала и треснула. Водитель попросил убрать ее. Между девушками и водителем завязался спор, в ходе которого одна из них ударила водителя бутылкой по голове. Мужчина остановил автобус и вызвал полицию.

Сейчас транспортное средство стоит на остановке «Ильинское». Водитель ждет полицию, у него рассечена бровь. Из-за инцидента пассажиры последнего рейса оказались заблокированы в салоне. 

Последние новости

2:34
МО РФ предложило расширить список психических расстройств для контрактников
2:15
Жертвами ударов Пакистана по Кабулу стали свыше 250 человек
2:09
Иранский посол поблагодарил Россию за гуманитарную помощь
2:05
«Это большая честь»: Трамп заявил, что будет гордиться взятием Кубы
2:00
«Последний улов»: несмотря на запрет и трагедии, петербуржцы выходят на тонкий лёд ради рыбалки
1:55
В Подмосковье пассажирка ударила водителя автобуса бутылкой по голове

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Затмили всех: лучшие наряды звезд на церемонии «Оскар-2026»
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео