Женщина погибла из‑за обрушения крыши на остановке на Камчатке

Андрей Черненко
Андрей Черненко

На автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском погибла 54-летняя женщина. Конструкция крыши обрушилась, причинив ей травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает Минздрав Камчатского края.

«Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав выразил соболезнования родным и близким погибшей.

