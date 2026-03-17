Страшно красиво: лава дошла до океана на французском острове в Индийском океане

Лава дошла до океана на французском острове Реюньон в Индийском океане

Вулкан на французском острове Реюньон устроил настоящий лавопад. Он уже не раз извергался — и месяц назад проснулся вновь.

Теперь же магмы было так много, что она подошла к побережью и стала выливаться прямо в океан. Такого яркого зрелища не было почти 20 лет — во время предыдущих извержений раскаленная масса просто остывала на склоне горы.

Но у такого эффектного события были свои последствия. Потоки лавы просто перерезали важнейшую автомагистраль, которая соединяет юг и восток острова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов в мире — Килауэа. По данным Геологической службы США, лава фонтанирует сразу из двух жерл, высота выбросов достигает 400 метров.

Жители и туристы публиковали в соцсетях красочные кадры природного явления, которое привлекло множество желающих увидеть завораживающее зрелище.

