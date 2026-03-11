На Гавайях извергается вулкан Килауэа — шокирующие кадры
Близлежащие районы накрыло пеплопадом.
Фото, видео: www.globallookpress.com/USGS webcam/Hawaii Volcano Park; 5-tv.ru
На Гавайях извергается вулкан Килауэа
Жители Гавайев публикуют красочные кадры извержения одного из самых активных вулканов в мире. Извергаются сразу два жерла и высота фонтанов лавы достигает 400 метров, сообщает Геологическая служба США.
Вулкан является местом притяжения местных и туристов, которые приехали посмотреть на завораживающее явление. Но не всем повезло его увидеть. Некоторых накрыл мощный пеплопад.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как мощный взрыв грязевого вулкана напугал колумбийцев. Вместе с глиной на поверхность вырвались тонны газа. Ударная волна была такой силы, что земля в радиусе нескольких километров покрылась разломами и трещинами. По оценке ученых, для подобного взрыва газ под землей должен накапливаться десятилетиями.
