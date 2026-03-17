«Чувство гордости»: члены «Молодой Гвардии» встретили российских паралимпийцев

Александра Якимчук

Наши спортсмены стали триумфаторами прошедших игр в Италии.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили российских паралимпийцев

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России. Кадры из аэропорта опубликовали в канале партии «Единая Россия» в мессенджере MAX.

«Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии», — заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Он также отметил, что впервые за долгое время на таких крупных международных соревнованиях звучал российский гимн.

Наша сборная привезла с XIV Паралимпийских зимних игр 12 медалей. Они стали третьими в медальном зачете. В активе наших атлетов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых награды. При этом Россию в Италии представляли всего шесть спортсменов в трех дисциплинах: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

«Встречаем наших спортсменов для того, чтобы сказать им спасибо. Спасибо за их мужество, за их золото, за то чувство гордости, которое они нам подарили. Спасибо, ребята!» — подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российских участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Италии наградят цифровой техникой от частных спонсоров. Такое решение было принято после того, как зарубежные спонсоры соревнований отказались вручать нашим атлетам традиционные памятные подарки. Также чемпионы и призеры игр получат положенные по закону денежные выплаты.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

