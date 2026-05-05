Российских юниоров ММА допустили к турнирам с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) допустил российских юниоров к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

Кроме того, организация восстановила членство Союза ММА России. По словам министра, это стало первым шагом к полноценному возвращению российских бойцов смешанных единоборств на мировую арену.

«Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты», — отметил Дегтярев.

Дегтярев отметил, что победители первенства России среди спортсменов от 12 до 17 лет, которое прошло в Алуште, смогут выступить на турнирах IMMAF в этом году. Он также поблагодарил команду нового президента Союза ММА России Сергея Фатеева за работу по продвижению российских спортсменов на международном уровне.

Российские и белорусские федерации ММА отстранили от участия в работе IMMAF в марте 2022 года из-за конфликта на Украине. Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном в декабре 2025 года. Рекомендация коснулась как индивидуальных, так и командных видов спорта.

