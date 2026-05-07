«Мы что, в борщ им нагадили?» — Тарасова о санкциях МОК в отношении россиян

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Легендарный тренер считает действия международного комитета целенаправленным уничтожением отечественных атлетов.

Тарасова о санкциях МОК в отношении россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тарасова назвала несправедливым решение МОК в отношении российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) занимается убийством, приняв решение оставить в силе санкции в отношении российских спортсменов. Такое мнение наставница выразила в беседе с РИА Новости.

Тарасова подчеркнула, что российские спортсмены и тренеры остаются сильными, несмотря на давление, а также выразила недоумение из-за того, что МОК, по ее мнению, нарушает собственные обещания.

Она также обратила внимание на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило МОК все необходимые сведения об отсутствии нарушений со стороны россиян, но организация предпочла проигнорировать эти факты и оставить запреты в силе.

«Что вообще происходит? Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову», — возмутилась наставница.

Тарасова заявила, что защитить российских атлетов сегодня способны только специалисты, глубоко разбирающиеся в ситуации. Кроме того, она эмоционально высказалась в адрес сотрудников МОК, пожелав, чтобы их дети однажды столкнулись с таким же отношением, какое, по ее мнению, организация демонстрирует по отношению к российским спортсменам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Началось объявленное Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие
0:00
Без вреда для организма: как эффективно похудеть к лету
23:45
Пять четких правил: врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков
23:30
Сомнолог объяснил, почему спать дольше 20 минут днем смертельно опасно
23:15
Ветеринары дали советы, как защитить питомца во время поездки на дачу
23:10
В Люксембурге назвали изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени

Сейчас читают

Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
Пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео