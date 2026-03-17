На границе Ливана и Сирии установили огромную статую Иисуса Христа

Мария Гоманюк
Монумент символизирует мир и призван подчеркнуть, что христиане продолжают жить на своей исторической земле.

Статую Иисуса Христа высотой 26 метров установили в ливанской деревне Аль-Каа, расположенной у границы с Сирией. Соответствующие видео опубликовали в соцсети X.

Инициаторы проекта назвали монумент символом мира и знаком присутствия христианской общины в регионе.

Автор идеи и исполнитель проекта Фади Эльяс Авад пояснил РИА Новости, что замысел создания монумента существовал давно, однако в нынешней обстановке обрел особую значимость. По его словам, установка статуи должна передать послание мира и подчеркнуть, что христиане продолжают жить на своей исторической земле.

Монумент состоит из десятиметрового основания и шестнадцатиметровой скульптуры. Его возвели в родном поселении автора проекта.

Аль-Каа находится в северной части долины Бекаа и считается одним из старейших христианских населенных пунктов страны. Большинство жителей деревни — христиане, в том числе марониты и греко-католики. В окрестностях сохранились древние храмы и монастыри, свидетельствующие о многовековой истории местных общин.

Христианские поселения на востоке Ливана образуют цепь небольших анклавов. Всего в долине Бекаа и районе Хермель насчитывается около сорока таких населенных пунктов. При этом в регионе в целом преобладает мусульманское шиитское население.

