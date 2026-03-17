Поднял щетку — попал на деньги: новая ловушка для туристов в Стамбуле

Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Невинный жест вежливости может обернуться неприятным скандалом и требованием заплатить.

Новая мошенническая схема для туристов в Турции

Туристам рассказали о мошеннической схеме со щеткой для обуви в Стамбуле

Российских путешественников, отдыхающих в Стамбуле, предупредили о распространенной уличной схеме обмана. О ней рассказал эксперт по безопасности и бывший сотрудник полиции Мустафа Бегюрджю, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, мошенники нередко маскируются под чистильщиков обуви. Они намеренно сталкиваются с туристами и «случайно» роняют щетку. Когда человек поднимает ее и возвращает владельцу, тот предлагает якобы бесплатную услугу по чистке обуви. Позже выясняется, что за нее требуют оплату.

«Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу», — рассказал Бегюрджю.

Эксперт подчеркнул, что путешественники не обязаны поднимать упавшую щетку и принимать навязанные предложения, даже если их пытаются убедить в безвозмездности услуги.

Нечестная борьба на рынке и различные мошеннические уловки все чаще становятся серьезной проблемой для предпринимателей, работающих на российских маркетплейсах. От действий злоумышленников страдают как продавцы, так и владельцы пунктов выдачи заказов. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал руководитель продукта «МТС Скоринг» Вадим Алешин.

Эксперт отметил, что одной из наиболее распространенных схем давления на владельцев ПВЗ являются фиктивные заказы. Недобросовестные конкуренты оформляют доставку больших партий товаров, которые впоследствии никто не приходит получать. В результате помещения оказываются перегружены посылками, оборот замедляется, а работа пункта фактически парализуется.

По словам Алешина, к таким действиям прибегают не только участники рынка, но и так называемые «потребители-террористы», намеренно создающие логистические проблемы конкретным точкам выдачи.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:49
Сказала «да»: блогер Карина Кросс познакомилась с будущим мужем полгода назад
19:44
«Только дурак откажется»: Фицо и Сийярто вступились за российскую нефть
19:38
«Не смеете приближаться»: почему ответ Ирана с позиции силы стал шоком для США
19:35
Хлынуло море урожая: в Китае стартовал весенний сезон чая
19:23
Убила собственная мать: 12-летнего мальчика нашли зарезанным в квартире в Москве
19:10
«Я очень хочу жить»: скандалы, следствие и смертельный диагноз Лерчек

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Травма на уроке музыки: в подмосковном детсаду девочке сломали палец
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео