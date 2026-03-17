Туристам рассказали о мошеннической схеме со щеткой для обуви в Стамбуле

Российских путешественников, отдыхающих в Стамбуле, предупредили о распространенной уличной схеме обмана. О ней рассказал эксперт по безопасности и бывший сотрудник полиции Мустафа Бегюрджю, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, мошенники нередко маскируются под чистильщиков обуви. Они намеренно сталкиваются с туристами и «случайно» роняют щетку. Когда человек поднимает ее и возвращает владельцу, тот предлагает якобы бесплатную услугу по чистке обуви. Позже выясняется, что за нее требуют оплату.

«Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу», — рассказал Бегюрджю.

Эксперт подчеркнул, что путешественники не обязаны поднимать упавшую щетку и принимать навязанные предложения, даже если их пытаются убедить в безвозмездности услуги.

Нечестная борьба на рынке и различные мошеннические уловки все чаще становятся серьезной проблемой для предпринимателей, работающих на российских маркетплейсах. От действий злоумышленников страдают как продавцы, так и владельцы пунктов выдачи заказов. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал руководитель продукта «МТС Скоринг» Вадим Алешин.

Эксперт отметил, что одной из наиболее распространенных схем давления на владельцев ПВЗ являются фиктивные заказы. Недобросовестные конкуренты оформляют доставку больших партий товаров, которые впоследствии никто не приходит получать. В результате помещения оказываются перегружены посылками, оборот замедляется, а работа пункта фактически парализуется.

По словам Алешина, к таким действиям прибегают не только участники рынка, но и так называемые «потребители-террористы», намеренно создающие логистические проблемы конкретным точкам выдачи.

