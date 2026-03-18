Крепкие кочаны: садовод назвала сроки посева капусты на рассаду в 2026 году

Ранние сорта овоща можно возделывать уже в конце марта.

Когда сеять капусту для крепких кочанов в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Белокочанную капусту для получения хорошего урожая важно вовремя посеять на рассаду. Опытный садовод Светлана Самойлова в беседе с изданием URA.RU рассказала, какие сроки посева лучше выбрать в 2026 году и какие сорта подойдут для раннего употребления или длительного хранения.

Когда сеять капусту на рассаду

По словам специалиста, прежде всего нужно определиться с типом капусты. Ранние сорта выращивают для употребления летом — такие кочаны можно собирать в июне. Поздние разновидности предназначены для зимнего хранения и заготовок, в том числе квашения и засолки.

Среди ранних сортов садовод выделила популярную «Июньскую», которая отличается быстрым созреванием и нежными листьями. Для хранения и заготовок подойдут поздние сорта «Слава» и «Купчиха», которые формируют плотные кочаны и хорошо лежат.

К универсальным вариантам среднего срока созревания относятся «Подарок» и «Надежда». Их можно использовать как в свежем виде, так и для хранения до середины зимы. Если же планируется сохранить урожай до весны, стоит обратить внимание на поздние сорта «Амагер» и «Колобок».

В Россельхознадзоре также напомнили о правилах выбора семян. Специалисты порекомендовали покупать продукцию проверенных производителей, внимательно осматривать упаковку и следить, чтобы она была целой и без следов влаги. Перед посадкой следует проверить сами семена, так как они должны быть целыми, без плесени и признаков повреждений.

Правильный посев капусты на рассаду в теплицу

Самойлова отметила, что крепкую рассаду проще всего вырастить, если сеять капусту сразу в теплице или на грядке под пленочным укрытием. В таких условиях растения получают естественную температуру и влажность, благодаря чему лучше развиваются и закаляются.

Ранние сорта, по словам садовода, можно высевать уже в конце марта. В этот период сама эксперт обычно сеет «Июньскую» капусту в теплице. Она также порекомендовала одновременно посадить брюссельскую, поскольку ей требуется длительный период выращивания рассады.

Поздние сорта белокочанной капусты лучше сеять позже — примерно с 1 по 10 мая. При таком подходе рассада получается более крепкой, а после высадки в открытый грунт растения быстрее приживаются и активно начинают расти.

Последние новости

5:00
4:44
В Госдуме призвали ввести новые ограничения для электросамокатов
4:39
Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на Пхукете: погибла женщина, еще 11 человек пострадали
4:30
Не хотят платить: падчерица Маши Распутиной о скандале по единственному жилью
4:11
В Польше разгорелся скандал из-за оскорблений украинского журналиста
4:00
«Начать можно в любом возрасте»: как бабушки и дедушки стали звёздами соцсетей

Сейчас читают

«Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказала, как пережила квартирный скандал
Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане
«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео