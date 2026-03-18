В Госдуме призвали ввести новые ограничения для электросамокатов

Депутат Миронов предложил снизить допустимую скорость электросамокатов

Скорость электросамокатов следует снизить, а штрафы для самокатчиков за нарушение правил дорожного движения — повысить. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, текущая разрешенная скорость представляет серьезную опасность как для пешеходов, так и для владельцев средств индивидуальной мобильности.

«Крайне важно снизить допустимую скорость движения для электросамокатов. Сейчас это 25 км/ч, но водитель, попавший в аварию на такой скорости, покалечится сам, нанесет серьезные травмы пешеходам, и мы предлагаем уменьшить разрешенную скорость до 12 км/ч», — сказал он.

Парламентарий также призвал существенно увеличить штрафы для самокатчиков до 25 тысяч рублей. Кроме того, он выступил за то, чтобы лишать права управления электросамокатами злостных нарушителей ПДД на срок от полутора до двух лет.

Депутат также заявил о необходимости ввести систему страхования гражданской ответственности, которая позволит компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП и покрыть расходы на лечение.

«Нужно принимать федеральный закон о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, убирать их с тротуаров и при этом создавать для них отдельную инфраструктуру», — добавил Миронов.

