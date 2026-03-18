В Госдуме призвали ввести новые ограничения для электросамокатов

Парламентарий призвал запретить нарушителям ПДД управлять средством.

Скорость электросамокатов следует снизить, а штрафы для самокатчиков за нарушение правил дорожного движения — повысить. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, текущая разрешенная скорость представляет серьезную опасность как для пешеходов, так и для владельцев средств индивидуальной мобильности.

«Крайне важно снизить допустимую скорость движения для электросамокатов. Сейчас это 25 км/ч, но водитель, попавший в аварию на такой скорости, покалечится сам, нанесет серьезные травмы пешеходам, и мы предлагаем уменьшить разрешенную скорость до 12 км/ч», — сказал он.

Парламентарий также призвал существенно увеличить штрафы для самокатчиков до 25 тысяч рублей. Кроме того, он выступил за то, чтобы лишать права управления электросамокатами злостных нарушителей ПДД на срок от полутора до двух лет.

Депутат также заявил о необходимости ввести систему страхования гражданской ответственности, которая позволит компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП и покрыть расходы на лечение.

«Нужно принимать федеральный закон о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, убирать их с тротуаров и при этом создавать для них отдельную инфраструктуру», — добавил Миронов.

Ранее 5-tv.ru писал о скором старте сезона электросамокатов в России, новых правилах и ограничениях использования средств передвижения.

Последние новости

5:00
Крепкие кочаны: садовод назвала сроки посева капусты на рассаду в 2026 году
4:44
4:39
Микроавтобус с россиянами попал в ДТП на Пхукете: погибла женщина, еще 11 человек пострадали
4:30
Не хотят платить: падчерица Маши Распутиной о скандале по единственному жилью
4:11
В Польше разгорелся скандал из-за оскорблений украинского журналиста
4:00
«Начать можно в любом возрасте»: как бабушки и дедушки стали звёздами соцсетей

Сейчас читают

«Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказала, как пережила квартирный скандал
Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане
«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

