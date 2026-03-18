«Без права на реванш»: Матвиенко о поражении врагов России в Крыму

За принадлежностью полуострова к РФ стоит искреннее, твердое и окончательное решение жителей.

Как Крым стал частью России

Матвиенко: враги России проиграли в Крыму без права на реванш

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Республики Крым с годовщиной воссоединения региона с Россией.

«Крым — Севастополь — Россия навсегда! Это не лозунг, а исторический факт. Не подлежащий пересмотру», — написала она в публикации в Telegram-канале.

Политик пожелала крымчанам добра и благополучия, развития и процветания, отметив, что республика уже совершила колоссальный рывок.

Кроме того, Матвиенко отметила, что за принадлежностью Крыма к России стоит искреннее, твердое и окончательное решение жителей. Легитимность общей свободной воли тех, кто родился и вырос на этой земле, неоспорима.

Председатель Совфеда напомнила, что весна 2014 года была тяжким испытанием — крымчане проявили мужество, отвагу, способность брать на себя ответственность и противостоять реальным угрозам. Напомнила парламентарий и о деструктивной роли Запада в проекте «анти-Россия», в рамках которого против жителей Крыма готовили жестокое и циничное преступление. Их собирались сделать заложниками в попытке нанести Москве стратегическое поражение.

Однако даже невольно оказавшись в отрыве от Родины, крымчане сохранили свою идентичность, сберегли единство с Россией, благодаря чему наши враги проиграли в Крыму без права на реванш.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил о дезинформации западных СМИ о крымских событиях 2014 года. По его словам, иностранная пресса в итоге убедилась в отсутствии на полуострове противников воссоединения региона с Россией. 

«Без права на реванш»: Матвиенко о поражении врагов России в Крыму
