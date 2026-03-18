«Мам, произошла путаница»: женщина узнала о подмене эмбрионов на ЭКО спустя 30 лет

Mirror: женщина узнала о подмене эмбрионов на ЭКО спустя 30 лет

Женщина обнаружила, что не имеет генетического родства с двумя своими дочерьми. Шокирующая правда вскрылась благодаря анализу ДНК, который одна из сестер заказала, чтобы найти информацию о польских корнях отца. Об этом сообщает Mirror.

Путаница с эмбрионами

Как выяснилось в ходе расследования, в 1995 года женщина проходила процедуру ЭКО в одной из клиник Сиднея. Медики допустили роковую ошибку: имплантировали ей чужой эмбрион.

В результате на свет появились две девочки-двойняшки, но ни одна из них не была генетически связана ни с матерью, ни с отцом. Сестры также не являются кровными родственницами друг другу.

Сами девушки долгое время даже не догадывались о подмене. Их мать, вырастившая девочек, была уверена в своем материнстве.

«Они просто сказали: «Мам, произошла путаница, мы не твои биологические дети». Я ответила: «Что? О чем вы говорите? Я знаю, что вы мои. Я была там», — вспоминает родительница тот разговор.

Доказательства и поиски настоящей семьи

Проведенные тесты ДНК подтвердили правду: биологической связи между матерью и дочерьми нет. Одна из сестер призналась, что, несмотря на любовь в семье, она всегда чувствовала себя «чужой», будто оказалась не на своем месте.

После обнаружения правды начались поиски настоящих родителей. Выяснилось, что биологические мать и отец одной дочери в то же время проходили лечение от бесплодия в той же клинике.

Встреча с ними произвела на нее неизгладимое впечатление. Свои ощущения она сравнила с возвращением в дом, где никогда не была, но точно знала, где лежат ключи и включается свет.

В ходе разбирательства также нашлись ее родная сестра и тетя.

Последствия и юридическая борьба

Несмотря на биологическое открытие, сестры продолжают считать женщину, вырастившую их, своей настоящей матерью. Теплые отношения не разрушены.

Обе семьи теперь намерены добиваться справедливости и выяснить, как именно произошла фатальная ошибка. Представители компании, которой сейчас принадлежит клиника, отрицают свою ответственность, заявляя, что на момент инцидента 1995 года они не владели этим учреждением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.