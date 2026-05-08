Без специального образования: как участие доул в родах вредит матери и ребенку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Деятельность «помощниц» не имеет правового статуса.

Нужна ли доула при родах: чем помогает какие риски

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: участие доул в родах может увеличить риски для матери и ребенка

Помощь доул во время родов не имеет правового статуса, а их действия могут увеличить риски для матери и ребенка. Об этом ТАСС заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Она пояснила, что наблюдение за беременной, ведение родов и послеродовой уход относятся к медицинской деятельности. Это требует профильного образования и специальных навыков.

Однако в законодательстве понятие «доула» никак не закреплено. Отсутствуют и профессиональные стандарты для этой категории. Поэтому их участие в родовом процессе нельзя считать легитимным.

По словам специалиста, подавляющее большинство доул не имеют базового акушерско-гинекологического образования. Это означает, что оказываемая ими помощь — неквалифицированная. Поэтому она создает дополнительные риски для неблагоприятного исхода беременности и самих родов.

Долгушина подчеркнула, что в отечественных роддомах матери и новорожденные могут получить полноценную качественную помощь от врачей и медперсонала. Дополнительные «помощницы» без медицинского образования там не нужны.

Ранее глава ассоциации «Акушерский союз» Тамара Садовая выступила с инициативой законодательно закрепить статус доул и официально разрешить им присутствовать на родах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Хирург перепутал органы на операции: пациент умер от кровопотери
14:01
«Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
13:58
Песков: Киев проявляет свою террористическую сущность ударами по мирной инфраструктуре
13:54
Начали экономить: принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы
13:51
Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
13:48
«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном

Сейчас читают

Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США
От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео