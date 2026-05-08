Без специального образования: как участие доул в родах вредит матери и ребенку

ТАСС: участие доул в родах может увеличить риски для матери и ребенка

Помощь доул во время родов не имеет правового статуса, а их действия могут увеличить риски для матери и ребенка. Об этом ТАСС заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Она пояснила, что наблюдение за беременной, ведение родов и послеродовой уход относятся к медицинской деятельности. Это требует профильного образования и специальных навыков.

Однако в законодательстве понятие «доула» никак не закреплено. Отсутствуют и профессиональные стандарты для этой категории. Поэтому их участие в родовом процессе нельзя считать легитимным.

По словам специалиста, подавляющее большинство доул не имеют базового акушерско-гинекологического образования. Это означает, что оказываемая ими помощь — неквалифицированная. Поэтому она создает дополнительные риски для неблагоприятного исхода беременности и самих родов.

Долгушина подчеркнула, что в отечественных роддомах матери и новорожденные могут получить полноценную качественную помощь от врачей и медперсонала. Дополнительные «помощницы» без медицинского образования там не нужны.

Ранее глава ассоциации «Акушерский союз» Тамара Садовая выступила с инициативой законодательно закрепить статус доул и официально разрешить им присутствовать на родах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.