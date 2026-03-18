Собянин: открыт первый в РФ испытательный центр роботов и беспилотных систем

Александра Якимчук

На этой площадке можно протестировать машины, предназначенные для работы в самых разных условиях.

Испытательный центр для роботов в Сколково

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России открыли первый испытательный центр для роботов и беспилотных систем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Прежде, чем стать частью городской экономики и среды, новые технологии должны пройти тщательное и всестороннее тестирование. С этой целью Московский инновационный кластер открыл первый в России испытательный центр полного цикла, предназначенный для тестирования коммунальных, складских, логистических, транспортных, мониторинговых, строительных и многих других беспилотных роботизированных систем», — пояснил глава города.

Он уточнил, что эта испытательная площадка находится в «Сколково». Там расположились штаб‑квартира, место для профильных мероприятий и несколько мест для тестирования. Испытания может проходить самая разная техника, предназначенная как для работы внутри помещений, в общественных местах, на и под водой, в воздухе и на земле, в том числе и на разных покрытиях (асфальт, грунт, дерево).

Открытие такого полигона сократит путь для разработок от опытного образца до серийного производства. Что позволит активнее развиваться отечественным технологиям.

Разработчики могут подать заявку на тестирование в этом центре и уже через несколько дней после рассмотрения документов приступать к испытаниям.

Уже сейчас на этой площадке тестируют технику самой разной направленности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что последние пять лет количество операций с участием роботов в столице выросло в четыре раза — до 4,6 тысячи в год. Кроме того, в больницах Москвы используют машины, которые берут на себя часть функций младшего медицинского персонала.

