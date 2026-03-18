Глава Россельхознадзора развеял слухи о закрытии ферм из-за вспышки пастереллеза

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 70 0

Надзорное ведомство принимает все необходимые меры безопасности в условиях распространения новых форм заболевания.

Слухи об уничтожении фермерских хозяйств на фоне вспышки пастереллеза в Новосибирской области не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Это не только не соответствует действительности, это просто сегодня невозможно комментировать<…> Не нужно беспокоиться фермерам», — подчеркнул он.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева в регион прибыла рабочая группа под руководством главы надзорного ведомства.

Данкверт также отметил, что Патрушев сейчас уделяет фермам и маленьким хозяйствам больше внимания, поскольку устойчивость больших производств и так обеспечена за счет их масштаба.

Как пояснил глава Россельхознадзора, под влиянием аномальных погодных условий, перепадов температур и ослабления животных появляются новые формы и мутации заболевания. Он подчеркнул важность грамотной информационной политики и работы с аграриями.

Россельхознадзор принимает все необходимые меры предосторожности и работает так, как это необходимо в сложившейся ситуации, отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что вспышки бешенства и пастереллеза у животных зафиксированы в Новосибирской области. С начала 2026 года в пяти районах введен карантин. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в Минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.

