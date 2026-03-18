Остался при своем: почему суд не взыскал 12 миллионов рублей с Киркорова

Суд прекратил производство по иску о взыскании 12 миллионов рублей с Киркорова

Таганский суд Москвы прекратил производство по иску АО «Социум Трейд» к народному артисту России Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по договору займа и кредитному договору на сумму 12 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«От представителя истца поступило заявление об отказе от исковых требований к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности по кредитному договору и возврате государственной пошлины в размере 70% (150 тысяч рублей)», — зачитал судья.

Ранее адвокат Киркорова Роман Кузьмин подчеркнул, что певец действительно получил кредит в Московском кредитном банке.

«Впоследствии ему объяснили в банке, что до тех пор, пока не будет погашен первый кредит, нельзя выдавать новый кредит <…> Банк предложил следующее: давайте мы переуступим права банка по кредитному договору в пользу их компании, их компания как раз и есть истец, „Социум Трейд“», — сказал Роман Кузьмин.

Адвокат также уточнил, что утверждение о том, что Киркоров якобы не платит по кредитам, не соответствует действительности, поскольку «Социум Трейд» было переведено практически 97% всех денежных средств, осталась небольшая сумма — 12 миллионов. Адвокат подчеркнул, что поп-король мог вернуть долг еще три года назад, однако этого не произошло, поскольку представителям певца удалось договориться с банком.

«Он с прежним руководством банка договорился, что в уплату этих средств выступит на праздничном новогоднем корпоративе банка в 2022 году», — добавил адвокат, уточнив, что свое обещание народный артист РФ сдержал.

Тогда банк заверил, что вопрос решен и долг погашен, и три года никто не связывался с артистом. Затем у финансовой организации сменилось руководство.

Ранее, 24 сентября 2025 года, АО «Социум Трейд» обратилось в суд с требованием взыскать с артиста задолженность по кредитному договору, заключенному в 2020 году с Московским кредитным банком на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования долга компании — с согласия Киркорова, поскольку обязательства по кредиту были исполнены не полностью. Иск был зарегистрирован в конце сентября 2025 года, а предварительное судебное заседание состоялось 18 ноября.

