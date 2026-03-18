Баланс вместо «лестницы»: почему зумеры отказываются жить ради карьеры

Анна Ларионова: все меньше зумеров отходят от классической линейной карьеры

Среди представителей поколения Z наблюдается отход от классической линейной карьеры — они отказываются чем-либо жертвовать ради ее построения. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила директор по маркетингу Анна Ларионова.

По ее словам, сегодня молодежь не хочет лишать себя личной жизни, учебы или увлечений, а каждый пятый зумер считает баланс личного и рабочего основным критерием при выборе работы.

Однако она отметила, что обвинять поколение Z в нежелании трудиться является ошибкой, поскольку многие начинают подрабатывать еще во время учебы, выбирая вакансии без требований к опыту или специальным навыкам. Это может быть работник торгового зала, курьер, официант или сборщик заказов.

Ларионова также подчеркнула, что такому подходу хорошо соответствует платформенная занятость, где благодаря агрегаторам и приложениям исполнители контактируют с заказчиками, планируют свое время и получают оплату в конце смены.

«Современная молодежь привыкла получать желаемое „в моменте“ — доставки, высокоскоростной интернет, короткие видео. Поэтому зумеры ожидают такой же логики и от дохода», — добавила она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.