Баланс вместо «лестницы»: почему зумеры отказываются жить ради карьеры

Мурад Устаров
При этом молодежь активно подрабатывает еще во время учёбы.

Почему молодежь не хочет работать

Анна Ларионова: все меньше зумеров отходят от классической линейной карьеры

Среди представителей поколения Z наблюдается отход от классической линейной карьеры — они отказываются чем-либо жертвовать ради ее построения. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила директор по маркетингу Анна Ларионова.

По ее словам, сегодня молодежь не хочет лишать себя личной жизни, учебы или увлечений, а каждый пятый зумер считает баланс личного и рабочего основным критерием при выборе работы.

Однако она отметила, что обвинять поколение Z в нежелании трудиться является ошибкой, поскольку многие начинают подрабатывать еще во время учебы, выбирая вакансии без требований к опыту или специальным навыкам. Это может быть работник торгового зала, курьер, официант или сборщик заказов.

Ларионова также подчеркнула, что такому подходу хорошо соответствует платформенная занятость, где благодаря агрегаторам и приложениям исполнители контактируют с заказчиками, планируют свое время и получают оплату в конце смены.

«Современная молодежь привыкла получать желаемое „в моменте“ — доставки, высокоскоростной интернет, короткие видео. Поэтому зумеры ожидают такой же логики и от дохода», — добавила она.

Последние новости

23:35
23:20
«Было тяжело смотреть»: Сергей Горох о последних годах жизни Бориса Моисеева
23:07
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
22:55
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
22:41
Игровое задание: в Петербурге нашли обманутую мошенниками 15-летнюю школьницу
22:35
«Она является жертвой»: мать сообщницы Секача заявила о ее невиновности

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Слава Копейкин сыграет Басту в биографическом фильме о рэпере
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео