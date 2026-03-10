Ручная загрузка не пугает: почему зумеры скупают МР3-плееры из 1990-х

Эфирная новость 39 0

Аналитики зафиксировали возврат популярности карманных плееров 20-летней давности.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Boris Roessler; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России вырос спрос на МР3-плееры из-за ограничений на стриминговых сервисах

МР3-плееры снова в тренде. Спрос на гаджеты, которые были популярны 20 лет назад, растет. Аналитики говорят, что возврат к ретро-устройствам вызван ограничениями на стриминговых сервисах, которые действуют с 1 марта.

В память карманных проигрывателей можно скачать любые треки. Даже те, которые удалены из общего доступа. И это — главный аргумент в пользу старых устройств.

При этом пользователей не пугает, что плеер нужно периодически подключать к компьютеру и вручную загружать музыку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
«Врет он!» — украинская бабушка помогла российским военным разоблачить диверсанта ВСУ
8:28
Не лидеры, а вассалы: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за потакание США
8:20
Придется потерпеть: когда потеплеет в регионах России
8:18
Мирошник: в переговорах по Украине возможен прогресс из-за Ближнего Востока
8:10
Поиски троих пропавших детей в Звенигороде: что известно к этому часу
8:00
Криминал или несчастный случай? Опытный турист оценил версию убийства Усольцевых

Сейчас читают

«Железный купол» пробит: новые удары по Израилю и базам США
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить