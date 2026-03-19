Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» уничтожил замаскированный пункт ВСУ в зоне СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена воздушной разведкой и поражена точным залпом 300-мм снарядов. Экипаж оперативно покинул позицию, избежав ответного удара. Расчеты «Торнадо-С» работают круглосуточно, поражая удаленные и замаскированные объекты, включая склады и ГСМ. В боевых действиях используются отечественные средства связи, не зависящие от Telegram.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

