Россиянам посоветовали не брать отпуск в определенные месяца: когда отдыхать выгоднее всего

Андрей Черненко
Знание некоторых нюансов может значительно увеличить выплаты.

Когда выгоднее всего брать отпуск в 2026 году

Россиянам порекомендовали не брать отпуск в мае из-за финансовых потерь

Отпуск в мае невыгоден из-за большого числа праздничных дней, что снижает соотношение отпускных и среднего заработка. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Эксперт пояснила, что размер отпускных рассчитывается по особой формуле, и знание некоторых нюансов может значительно увеличить выплаты.

«Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», — сказала Богданова-Шемраева.

По ее словам, в 2026 году выгоднее отдыхать в апреле, июле, сентябре, октябре или декабре. Самым удачным месяцем будет июль с 23 рабочими днями, отметила эксперт. Богданова-Шемраева также рекомендовала включать в отпуск не только рабочие дни, но и выходные, за них тоже начисляются отпускные.

Последние новости

5:33
В российских школах появится курс «Моя семья» для младших классов
5:11
Всем приготовиться: Земля ощутит геомагнитный удар 19 марта
5:00
«Нас лишили дохода»: фермеры Новосибирской области протестуют против уничтожения скота
4:52
«Каждый день знаменитый»: Митя Фомин о своей незаурядности и маргинальности
4:51
МЧС России призвало использовать номер «112» только в экстренных случаях
4:46
Призерам Олимпиады и Паралимпиады увеличат премиальные

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Посадил — сел: дачников предупредили о сроке за запрещенные растения
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео