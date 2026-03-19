Россиянам посоветовали не брать отпуск в определенные месяца: когда отдыхать выгоднее всего

Россиянам порекомендовали не брать отпуск в мае из-за финансовых потерь

Отпуск в мае невыгоден из-за большого числа праздничных дней, что снижает соотношение отпускных и среднего заработка. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Эксперт пояснила, что размер отпускных рассчитывается по особой формуле, и знание некоторых нюансов может значительно увеличить выплаты.

«Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», — сказала Богданова-Шемраева.

По ее словам, в 2026 году выгоднее отдыхать в апреле, июле, сентябре, октябре или декабре. Самым удачным месяцем будет июль с 23 рабочими днями, отметила эксперт. Богданова-Шемраева также рекомендовала включать в отпуск не только рабочие дни, но и выходные, за них тоже начисляются отпускные.

