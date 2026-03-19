Смертельное меню: женщина попала в реанимацию после ужина с друзьями

В США женщина попала в реанимацию после ужина с друзьями

В США обычная дружеская встреча завершилась экстренной госпитализацией. После совместного ужина одна из участниц оказалась в крайне тяжелом состоянии, позднее у нее выявили ботулизм. О случившемся сообщает The Independent.

Во время застолья женщина попробовала блюдо, приготовленное из ферментированной рыбы-меч. Спустя некоторое время она и еще несколько гостей начали жаловаться на ухудшение самочувствия. У пострадавших возникли проблемы с глотанием и речью, после чего им потребовалась срочная медицинская помощь.

В результате пациентку и еще двух человек доставили в отделение интенсивной терапии с признаками ботулизма. Врачи подчеркивают, что восстановление после такого заболевания может быть длительным и занять несколько месяцев. Позже двое других пострадавших выписали.

Что такое ботулизм

Ботулизм представляет собой острое инфекционное заболевание, при котором токсин поражает нервную систему, в первую очередь структуры продолговатого и спинного мозга.

Его вызывает бактерия Clostridium botulinum, способная вырабатывать опасные яды в условиях отсутствия кислорода. Такие условия нередко возникают в герметично закрытых домашних консервах, особенно если продукты были плохо простерилизованы или хранились при высокой температуре.

Токсин также может формироваться в ферментированных, соленых или вяленых продуктах, если при их приготовлении не использовались кислоты или консерванты.

Попадание спор ботулизма в организм взрослого человека чаще всего не приводит к заболеванию, поскольку кишечная микрофлора подавляет их развитие и способствует естественному выведению.

У младенцев до года защитные механизмы еще недостаточно сформированы, поэтому споры могут активно размножаться в кишечнике и выделять токсин.

Обычно первые проявления инфекции возникают через 12–36 часов после употребления зараженной пищи. Заболевание сопровождается расстройствами пищеварения, сухостью слизистых оболочек, нарушениями глотания и речи, проблемами со зрением, включая двоение и светобоязнь.

По мере прогрессирования возможны параличи различных мышечных групп, а в тяжелых случаях — развитие дыхательной недостаточности и остановка сердца.

