Смертельное меню: женщина попала в реанимацию после ужина с друзьями

Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Обычное угощение обернулось тяжелым испытанием для нескольких гостей.

Женщина попала в реанимацию после ужина почему что случилось

В США женщина попала в реанимацию после ужина с друзьями

В США обычная дружеская встреча завершилась экстренной госпитализацией. После совместного ужина одна из участниц оказалась в крайне тяжелом состоянии, позднее у нее выявили ботулизм. О случившемся сообщает The Independent.

Во время застолья женщина попробовала блюдо, приготовленное из ферментированной рыбы-меч. Спустя некоторое время она и еще несколько гостей начали жаловаться на ухудшение самочувствия. У пострадавших возникли проблемы с глотанием и речью, после чего им потребовалась срочная медицинская помощь.

В результате пациентку и еще двух человек доставили в отделение интенсивной терапии с признаками ботулизма. Врачи подчеркивают, что восстановление после такого заболевания может быть длительным и занять несколько месяцев. Позже двое других пострадавших выписали.

Что такое ботулизм

Ботулизм представляет собой острое инфекционное заболевание, при котором токсин поражает нервную систему, в первую очередь структуры продолговатого и спинного мозга.

Его вызывает бактерия Clostridium botulinum, способная вырабатывать опасные яды в условиях отсутствия кислорода. Такие условия нередко возникают в герметично закрытых домашних консервах, особенно если продукты были плохо простерилизованы или хранились при высокой температуре.

Токсин также может формироваться в ферментированных, соленых или вяленых продуктах, если при их приготовлении не использовались кислоты или консерванты.

Попадание спор ботулизма в организм взрослого человека чаще всего не приводит к заболеванию, поскольку кишечная микрофлора подавляет их развитие и способствует естественному выведению.

У младенцев до года защитные механизмы еще недостаточно сформированы, поэтому споры могут активно размножаться в кишечнике и выделять токсин.

Обычно первые проявления инфекции возникают через 12–36 часов после употребления зараженной пищи. Заболевание сопровождается расстройствами пищеварения, сухостью слизистых оболочек, нарушениями глотания и речи, проблемами со зрением, включая двоение и светобоязнь.

По мере прогрессирования возможны параличи различных мышечных групп, а в тяжелых случаях — развитие дыхательной недостаточности и остановка сердца.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:07
Рост в 40%: сколько россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов
15:06
Галицкий не согласился с иском о признании его деятельности экстремистской
15:03
Новая Атлантида? В турецком водохранилище нашли античный город
15:00
Смертельное меню: женщина попала в реанимацию после ужина с друзьями
14:58
«Будет много денег, а звонить — некому»: Игорь Крутой про общение с матерью
14:54
Повод для тревоги? Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Продают ради ипотеки, но станет ли дешевле? Что происходит со «вторичкой»
Вышел трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день»: что известно о фильме
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео