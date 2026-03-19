Повод для тревоги? Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир

Элина Битюцкая
Сигнал с пугающим словосочетанием зафиксировали утром 19 марта.

УВБ-76 передала сигнал Страх Катет

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как радиостанция «Судного дня», 19 марта прозвучал новый закодированный сигнал — «Страх Катет». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность загадочного вещателя.

Сообщение зафиксировали в 11:16 по московскому времени. Оно выглядело стандартно для этой станции: набор цифр и непонятных слов.

«НЖТИ 04792 СТРАХ 9020 6368 КАТЕТ 5891 7279», — так выглядит полная расшифровка переданного сигнала.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в СССР еще в 1970-х годах. Большую часть времени она транслирует короткий монотонный жужжащий сигнал, за что радиолюбители прозвали ее «Жужжалкой». Однако иногда жужжание прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из обрывочных слов и цифровых кодов.

Нынешний 2026 год бьет рекорды по активности таинственной станции. С 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, тогда как за полных три месяца 2025 года их было всего 99.

