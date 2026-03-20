Куклы эффективны: игры с Барби и Кеном развивают эмпатию у детей

Диана Кулманакова
Какие игры лучше всего подходят маленьким детям

Фото: www.globallookpress.com/g90

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взаимодействие с куклами, такими как Барби и Кен, способствует развитию важных социальных навыков у детей. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов из Кардиффского университета.

Ученые установили, что подобные игры помогают как мальчикам, так и девочкам развивать эмпатию и способность учитывать чужое мнение.

«Мы полагаем, что игра в куклы может побуждать детей больше вступать в социальные взаимодействия и давать им больше возможностей репетировать или размышлять о чужих убеждениях, эмоциях или намерениях по сравнению с другими видами игр», — отметила доктор Сара Герсон из Школы психологии.

Специалист добавила, что, создавая сценарии и примеряя на себя роли персонажей, дети тренируют эмоциональную регуляцию в безопасной среде.

В ходе шестинедельного эксперимента эксперты наблюдали за 80 детьми в возрасте от четырех до восьми лет. Их разделили на две группы: одни играли с куклами, другие — в приложения на планшетах.

Исследование показало, что при использовании кукол дети чаще выражали эмоции и охотнее вовлекали в процесс родителей или сверстников.

Важным этапом теста стала проверка на «ложное убеждение» — понимание того, что мнение другого человека может быть ошибочным. Это является фундаментом формирования модели психического состояния, необходимой для построения отношений с учителями и друзьями.

Авторы исследования подчеркнули, что куклы могут стать бюджетным и эффективным инструментом для улучшения эмоционального интеллекта, особенно у одиноких детей.

Это открытие особенно актуально на фоне данных о том, что почти 98% двухлетних детей ежедневно проводят время перед экранами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
