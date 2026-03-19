Чуть не рухнула в кусты: выход Ким Кардашьян едва не стал конфузом

Ким Кардашьян едва не упала в кусты из-за туфель на высокой платформе

Появление звезды реалити-шоу Ким Кардашьян на традиционном приеме журнала Vanity Fair после церемонии вручения премии «Оскар» едва не завершилось неловким инцидентом. Причиной стали экстремально высокие каблуки, в которых знаменитость вышла к публике.

Во время прогулки по тротуару в разгар мероприятия она неожиданно потеряла равновесие и начала падать прямо в сторону кустов. От серьезного конфуза звезду спасли сопровождавшие ее помощники — они успели вовремя подхватить модель.

После случившегося Кардашьян извинилась перед окружающими и призналась, что подвернула лодыжку. Однако уже спустя несколько минут она вновь появилась среди гостей, уверенно позируя фотографам и демонстрируя эффектный вечерний образ.

Ранее Ким Кардашьян и семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона вновь заподозрили в романтической связи после их совместного отдыха в Великобритании. Об этом писало издание The Sun.

Как утверждают источники среди персонала престижного загородного комплекса Estelle Manor, знаменитости предпочли уединенное времяпрепровождение, стараясь не привлекать лишнего внимания окружающих.

Тем не менее, сохранить приватность полностью им не удалось — сведения о предполагаемом свидании все же попали в СМИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.