Контракт под угрозой: Netflix разочаровался в проектах принца Гарри и Меган Маркл

Сотрудничество стриминговой платформы с герцогами Сассекскими может завершиться раньше, чем ожидалось.

Почему Нетфликс не хочет сотрудничать с Гарри и Меган

Американская стриминговая платформа Netflix недовольна совместной работой с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как утверждают журналисты, отношения между корпорацией и супругами заметно охладели, а дальнейшее сотрудничество оказалось под вопросом. Источники допускают, что разрыв договоренностей может стать для герцогов Сассекских серьезным ударом по их позиции в индустрии развлечений.

«Их партнерство может сойти на нет, а вместе с ним исчезнет и последний шанс Меган и Гарри остаться в шоу-бизнесе», — сообщает источник.

Среди причин недовольства называются слабые рейтинги проектов пары, а также повторяющаяся тематика их историй, связанных с отказом от королевских обязанностей. В частности, менеджмент стримингового сервиса разочаровали показатели кулинарного шоу «С любовью, Меган».

Кроме того, компания отказалась от сотрудничества с брендом герцогини As Ever. Отдельное недоумение у представителей Netflix, по данным прессы, вызывает уровень взаимодействия с продюсерской компанией супругов Archewell Productions.

Контракт между платформой и Гарри с Меган был заключен несколько лет назад. Его стоимость, по оценкам СМИ, составляет около 45 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно более чем пяти миллиардам рублей.

84.84
1.71 96.92
2.25
