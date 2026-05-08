«Дешевый выпад»: Меган Маркл обиделась на шутку в популярном телешоу

Yahoo: Меган Маркл обиделась на шутку в популярном телешоу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась крайне возмущена и расстроена из-за сатирического выпада в свой адрес, прозвучавшего в эфире программы Saturday Night Live. Об этом сообщило Yahoo.

Поводом для негодования стала шутка комика Колина Джоста в одной из рубрик шоу, где Маркл назвали «американской террористкой» в рамках скетча, посвященного королевской семье.

Инсайдеры рассказали, что Меган восприняла этот инцидент не как безобидную сатиру, а как личное оскорбление и неуважение.

«Она видит в этом преднамеренный, дешевый и личный выпад — как только она чувствует, что над ней насмехаются, она закрывает дверь», - отметил источник.

Ожидается, что теперь Маркл ограничит любое сотрудничество с вещательной сетью NBC, следуя своей привычной тактике прекращения контактов с медиаресурсами после негативных публикаций.

На фоне медийного скандала Меган Маркл старается демонстрировать приверженность семейным ценностям и спокойной жизни в Калифорнии. Недавно она и принц Гарри отметили семилетие старшего сына Арчи, опубликовав редкие трогательные снимки наследника.

Супруги подчеркнули, что стремятся дать своим детям — Арчи и Лилибет — возможность расти в нормальной обстановке, вдали от того давления, которое испытывал сам Гарри в детстве.

Кроме того, герцогиня недавно совершила тихую сольную поездку в Чикаго, чтобы посетить первое причастие своего крестника. Очевидцы отметили, что она вела себя крайне скромно, сидела с другими прихожанами и не требовала к себе особого внимания.

Несмотря на попытки вести закрытый образ жизни, любые упоминания в прессе по-прежнему вызывают у герцогини болезненную реакцию. Инсайдеры добавляют, что Меган крайне чувствительна к публичным насмешкам, которые, по ее мнению, приобрели систематический характер.

