«Дешевый выпад»: Меган Маркл обиделась на шутку в популярном телешоу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Герцогиня намерена прекратить сотрудничество с вещателем.

Меган Маркл и королевская семья Британии: последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Yahoo: Меган Маркл обиделась на шутку в популярном телешоу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась крайне возмущена и расстроена из-за сатирического выпада в свой адрес, прозвучавшего в эфире программы Saturday Night Live. Об этом сообщило Yahoo.

Поводом для негодования стала шутка комика Колина Джоста в одной из рубрик шоу, где Маркл назвали «американской террористкой» в рамках скетча, посвященного королевской семье.

Инсайдеры рассказали, что Меган восприняла этот инцидент не как безобидную сатиру, а как личное оскорбление и неуважение.

«Она видит в этом преднамеренный, дешевый и личный выпад — как только она чувствует, что над ней насмехаются, она закрывает дверь», - отметил источник.

Ожидается, что теперь Маркл ограничит любое сотрудничество с вещательной сетью NBC, следуя своей привычной тактике прекращения контактов с медиаресурсами после негативных публикаций.

На фоне медийного скандала Меган Маркл старается демонстрировать приверженность семейным ценностям и спокойной жизни в Калифорнии. Недавно она и принц Гарри отметили семилетие старшего сына Арчи, опубликовав редкие трогательные снимки наследника.

Супруги подчеркнули, что стремятся дать своим детям — Арчи и Лилибет — возможность расти в нормальной обстановке, вдали от того давления, которое испытывал сам Гарри в детстве.

Кроме того, герцогиня недавно совершила тихую сольную поездку в Чикаго, чтобы посетить первое причастие своего крестника. Очевидцы отметили, что она вела себя крайне скромно, сидела с другими прихожанами и не требовала к себе особого внимания.

Несмотря на попытки вести закрытый образ жизни, любые упоминания в прессе по-прежнему вызывают у герцогини болезненную реакцию. Инсайдеры добавляют, что Меган крайне чувствительна к публичным насмешкам, которые, по ее мнению, приобрели систематический характер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
«Дешевый выпад»: Меган Маркл обиделась на шутку в популярном телешоу
15:15
Бобы против гипертонии: какие продукты снижают артериальное давление
15:05
Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
15:00
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
14:44
География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
14:26
Жил в гамаке: российского шеф-повара нашли в джунглях Камбоджи

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США
Виагра и угрозы: «секс-раб» топ-менеджера JPMorgan требовал у нее миллионы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео