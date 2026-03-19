Актер Владимир Ершов упокоится рядом со Львом Дуровым

Мария Гоманюк
Прощание с заслуженным артистом России уже состоялось, после его тело кремировали.

Где похоронят актера Владимира Ершова

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженного артиста России, актера Владимира Ершова после кремации похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Львом Дуровым. Об этом сообщили родственники артиста в беседе с ТАСС.

По информации семьи, точная дата упокоения пока не определена, так как после кремации должно пройти некоторое время. Прощание с актером состоялось ранее, после чего его тело кремировали.

Ершов скончался 15 марта в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт. Гражданская панихида прошла 18 марта в Театре на Бронной, где артист служил с 1984 года.

Проводить артиста пришли десятки людей, среди которых были близкие, коллеги по сцене и художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов.

За годы работы в Театре на Бронной Ершов исполнил множество ролей в постановках по произведениям русской и зарубежной классики. Также он снимался в кино и телесериалах, среди которых «Следствие ведут знатоки», «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух» и «Гоп-стоп».

