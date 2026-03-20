«Все, что тебе нужно — это любовь»: Деми Мур трогательно поздравила Брюса Уиллиса

Светлана Стофорандова
Актер отмечает 71-й день рождения.

Сколько лет исполнилось Брюсу Уиллису

Фото: www.globallookpress.com/Etienne Laurent

Деми Мур показала новое фото Брюса Уиллиса с внучкой

Актриса Деми Мур опубликовала в соцсетях новые снимки своего экс-супруга и актера Брюса Уиллиса в честь его 71-го дня рождения. На фотографиях «крепкий орешек» обнимает и целует свою маленькую внучку.

В качестве поздравления Деми привела цитату из знаменитой песни группы The Beatles.

«Все, что тебе нужно — это любовь. С днем рождения!» — подписала она пост.

Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке 13 лет — с 1987 по 2000 год. После развода они смогли остаться близкими друзьями и вместе вырастили троих дочерей. Сейчас он женат на актрисе Эмме Хеминг, у пары две дочки. Семьи Уиллиса и Мур поддерживают теплые отношения и часто проводят праздники вместе.

История болезни

Последние годы стали для легенды Голливуда серьезным испытанием. Первые сообщения о проблемах актера со здоровьем появились еще в 2015 году. Тогда во время дебюта на Бродвее Уиллис выступал со специальным наушником, через который ему подсказывали реплики. Позже инсайдеры сообщали, что актеру было тяжело работать и на съемках фильма «Стекло» в 2019 году.

В марте 2022 года родные Брюса Уиллиса официально объявили, что он завершает карьеру. Сначала врачи диагностировали у него расстройство речи, но позже выяснилось, что у звезды лобно-височная деменция. Это неизлечимое заболевание, которое постепенно лишает человека возможности полноценно общаться и узнавать близких.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брюс Уиллис не осознает, что страдает деменцией. Его жена Эмма Хеминг отметила, что это не форма отрицания, а особенность заболевания, которое защищает его мозг от понимания диагноза.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

