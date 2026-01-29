«Он не понимает»: Брюс Уиллис не знает, что болен деменцией

Актер Брюс Уиллис не понимает, что болен деменцией

Актер Брюс Уиллис не понимает, что страдает лобно-височной деменцией. Об этом рассказала его жена Эмма Хеминг. Ее слова приводит Page Six.

По словам Хеминг, такая утрата осознания — не форма отрицания и не психологическая защита, а проявление самого заболевания. Она подчеркнула, что мозг Уиллиса словно «оберегает» его от понимания тяжести диагноза.

«Это особенность болезни. Брюс никогда не связывал симптомы в единую картину, и я искренне рада, что он не знает о своем диагнозе», — объяснила она.

При этом актер по-прежнему узнает близких и ориентируется в людях вокруг, поскольку у него диагностирована именно деменция, а не болезнь Альцгеймера.

Хеминг также напомнила, что первые тревожные изменения в состоянии мужа проявились не сразу и выглядели как перемены в характере. Ранее энергичный и общительный Уиллис стал более замкнутым, отстраненным и холодным в общении, что поначалу казалось окружающим лишь усталостью или эмоциональным спадом.

В августе 2025 года Эмма приняла тяжелое решение переселить супруга в отдельный дом, где за ним круглосуточно ухаживает команда специалистов. По ее словам, это было необходимо ради детей: попытка адаптировать общий дом под нужды больного отца привела к тому, что изолированными стали не только она сама, но и их дочери. Несмотря на это, Хеминг признавалась, что иногда в поведении мужа все еще проскальзывают черты прежнего Брюса.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году, а спустя десять лет вновь обменялись клятвами в семейном кругу. Весной 2022 года актер официально завершил карьеру из-за афазии — расстройства, следствием которого является нарушение речи. Позже врачи подтвердили более тяжелый диагноз — лобно-височную деменцию.

