Стало известно, какие сервисы попали в «белый список» Минцифры

|
607 0

Проблемы в работе мобильного интернета фиксируются уже вторую неделю в центральных районах Москвы.

Какие сайты и сервисы вошли в «белый список»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: более 120 сервисов попали в белый список Минцифры

В «белый список» Минцифры РФ вошли более 120 сервисов и сайтов, которые будут работать даже при ограниченном мобильном интернете.  Об этом сообщили РИА Новости.

В перечне находятся соцсети, интернет-магазины, государственные порталы, банки, информационные сайты СМИ, стриминговые платформы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

Так, например, среди платформ и приложений для общения — «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс», Mail, мессенджер Мах, видеохостинги VK Видео и Rutube. Также будут работать онлайн-магазины и маркетплейсы, включая Ozon, Wildberries,  Avito, «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси», «Детский мир». В списке присутствуют и сети ресторанов быстрого питания, например, «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг».

Всегда доступными будут платформы федеральных операторов связи «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2 и все их сервисы. В «белом списке» также находятся «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сайт платежной системы «Мир», онлайн-банки ВТБ, «Альфа-банк» и ПСБ.

В условиях ограничений будут работать государственные сайты и порталы, например, Госуслуги, «Портал для электронного голосования», ЦБ РФ и другие.

Проблемы в работе мобильного интернета фиксируются в Москве уже вторую неделю.  Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связывал подобные ограничения в столице с обеспечением безопасности. По его словам, меры вводятся «в строгом соответствии с законодательством».

Несколько дней назад депутат Андрей Свинцов отмечал, что в «белые списки» попадет 99% всех повседневных ресурсов. После запуска эти перечни будут регулярно дополняться. Исключение составят приложения, которые потенциально могут представлять угрозу.

Стоит отметить, что россияне могут не платить за связь при отключении интернета.  Как объяснил юрист Андрей Алешкин, абоненты на законном основании могут отказаться от оплаты и даже сменить провайдера, если их не устраивает качество связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
Последние новости

