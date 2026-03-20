«Были непростые отношения»: Шиловская рассказала, как помирилась с дедом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Дедушка актрисы — народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

Шиловская рассказала, как помирилась с дедом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аглая Шиловская помирилась с дедом благодаря Александру Устюгову

Актер Александр Устюгов помирил свою супругу, актрису Аглаю Шиловскую, с ее дедом за год до его смерти. Об этом Шиловская рассказала в беседе с изданием 7Дней.ru.

Дед актрисы — народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Он известен благодаря ролям в фильмах «Влюблен по собственному желанию», «Как стать счастливым» и «Миллион в брачной корзине».

«Всеволод Николаевич Шиловский был большим поклонником Саши <…> У нас с дедом были непростые отношения — мы то общались, то нет. А благодаря Александру за год до дедушкиного ухода все наладилось, и он был у нас на свадьбе», — рассказала актриса.

Аглая также затронула и тему свадьбы. Они с Устюговым поженились 15 августа, в день свадьбы мамы и папы, а до этого бабушки и дедушки Шиловской. Именно Александр предложил не прерывать традицию.

«Мы устроили три свадьбы: в Питере, в Москве и у родственников Александра в Краснодаре. Собрать всех в одном месте было непросто, поэтому решили разделить торжество на несколько дней. И потом, три свадьбы — это лучше, чем одна», — поделилась Аглая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Устюгов оправдал искажение исторических фактов в кино. По словам актера, искажение исторических фактов в художественных фильмах — это абсолютно нормальное явление, так как кино должно мотивировать людей изучать факты.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
«Были непростые отношения»: Шиловская рассказала, как помирилась с дедом
