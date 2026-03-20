Офицер раскрыл местоположение авианосца Charles de Gaulle через умные часы

В профиле молодого человека хранятся данные о перемещениях судна за последние несколько месяцев.

Фото: ORESTIS PANAGIOTOU/ТАСС

Офицер раскрыл местоположение французского авианосца через приложение для бегунов

Офицер французского флота опубликовал данные о местоположении авианосца Charles de Gaulle через фитнес-приложение на умных часах. Об этом сообщила газета Le Monde.

Военнослужащий вышел на пробежку по палубе корабля, после чего выложил в спортивном приложении Strava результат своей тренировки. Собранные данные затем были загружены в интернет. Судя по треку, авианосец находился в Средиземном море — примерно в 100 километрах от побережья Турции, северо-западнее Кипра.

«Молодой человек практически в прямом эфире сообщил точное местоположение авианосца», — говорится в материале.

В профиле молодого офицера хранятся данные о перемещениях Charles de Gaulle за последние несколько месяцев. Достоверность информации, как отметила газета, была подтверждена спутниковыми снимками. Тем не менее, этот случай крайне опасен, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке.

Присутствие в регионе французской военно-морской оперативной группы, состоящей как минимум из трех фрегатов и судна снабжения в дополнение к авианосцу, не является секретом.

Как следует из публикации французского Министерства вооруженных сил, 3 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что отдал приказ о ее развертывании. Приказ был отдан спустя несколько дней после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Тогда единственный французский авианосец находился в Балтийском море в рамках учений НАТО и должен был оставаться там до мая. О том, что он прошел через Гибралтарский пролив, стало известно только 6 марта.

