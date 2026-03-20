В Латвии возбудили уголовное дело о доведении до суицида бывшего мужа Седоковой

Диана Кулманакова
При этом, российские правоохранители не обнаружили состава преступления.

Виновата ли Анна Седокова в смерти своего мужа Яниса Тиммы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства бывшего супруга певицы Анны Седовой, известного баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Маргариты Гавриловой, которая представляет интересы семьи покойного спортсмена.

По ее словам, власти решили начать полноценное расследование обстоятельств трагедии.

Изначально правоохранительные органы Латвии открыли дело по факту самой смерти в январе 2025 года, но теперь квалификацию сменили на статью о доведении до суицида.

Отмечается, что ранее Следственный комитет России дважды проводил доследственные проверки смерти Тиммы в Москве. Однако российские правоохранители оба раза отказывали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Трагический инцидент произошел в Москве 17 декабря 2024 года, когда тело спортсмена было обнаружено без признаков жизни. Перед совершением рокового шага Тимма оставил предсмертное послание бывшей жене Анне Седоковой.

Пара официально расторгла отношения незадолго до случившегося. Они прожили в браке четыре года.

Янис Тимма был заметной фигурой в европейском и российском баскетболе. Наибольшего успеха в России он добился в составе подмосковных «Химок», завоевав серебряные медали Единой лиги ВТБ в игровом цикле 2018/19.

За время своей карьеры в России латвийский форвард успел также поиграть за петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Он демонстрировал высокий уровень мастерства на площадке.

