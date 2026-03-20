Стала известна причина смерти телеведущей Галины Мшанской

|
Александра Якимчук 111 0

До последних дней своей жизни 91-летняя журналистка оставалась в ясном уме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной смерти телеведущей, сценариста и музыкального редактора Галины Мшанской, жены народного артиста СССР Олега Басилашвили, стал обширный инфаркт. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным СМИ, телеведущая находилась в больнице в нестабильном состоянии с декабря 2025 года.

Мшанской был 91 год. Ее сердце остановилось в ночь на 20 марта 2026-го. По словам журналистки Ники Стрижак, несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, Галина Евгеньевна оставалась в ясном уме до последних дней.

Также известно, что Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова отменил творческий вечер с Олегом Басилашвили. Мероприятие было запланировано на 25 марта. Кроме того, БДТ будет участвовать в организации похорон телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Твердохлебова стало онкологическое заболевание. О его кончине сообщили представители Московского театра оперетты 17 марта. Актеру было 74 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
