«Он долго болел»: стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова

Причиной смерти Дмитрия Твердохлебова стало онкологическое заболевание

Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Твердохлебова стало онкологическое заболевание. Об этом РИА Новости сообщили в его окружении.

По словам собеседника агентства, артист ушел из театра пять лет назад. Болезнь сказалась на состоянии его коленей и ног.

«Он долго болел, давно уже. Из театра он ушел лет пять назад. У него страдали колени, ноги, была поставлена онкология. В комплексе все привело к этому», — рассказали в окружении артиста.

Он добавил, что Твердохлебову часто звонили друзья, однако на самочувствие он жаловался крайне редко.

Во вторник, 17 марта, в Московском театре оперетты сообщили, что Твердохлебов скончался на 75-м году жизни. Он на протяжении десятилетий служил сцене и был одним из самых ярких представителей труппы.

Будущий актер оказался в театре, будучи студентом ГИТИСа. Твердохлебов обладал уникальным даром перевоплощения. В первом сезоне он виртуозно сыграл роли Лобио в спектакле «Не бей девчонок» и Дон Жуана в постановке «Песня для тебя», навсегда оставшись в сердцах зрителей и коллег.

За годы карьеры Твердохлебов участвовал во множестве спектаклей, среди которых были «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва», «Старая комедия», «Летучая мышь», «Джейн», «Фиалка Монмартра», «Моя прекрасная леди», «Марица» и «Принцесса цирка».

Днем ранее, 16 марта, стало известно о смерти старейшего актера МХАТ имени М. Горького Андрея Борисовича Голикова. Он скончался на 81-м году жизни.

Самыми знаковыми его работами стало участие в постановках «Тартюф», «Три толстяка», «Господа Головлевы» и «Последний срок». Голиков пробовал себя и в качестве режиссера. Его дебютной работой стала пьеса «Наташа», а позже он поставил спектакль «Живи и помни» по Валентину Распутину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.