Копал больше года: пес нашел в саду яд и раскрыл убийство 160-летней давности

Daily Mail: пес нашел сосуд для яда в саду и раскрыл убийство 1865 года

В английской деревне Клист Хонитон лабрадор помог раскрыть убийство, совершенное еще в 1865 году. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Пес по кличке Стэнли раскопал на заднем дворе жилого дома ярко-синий стеклянный флакон с предупреждающей надписью «Не принимать внутрь». Владелец животного сначала принял находку за обычный фрагмент трубы, однако после очистки предмета осознал историческую значимость артефакта.

Исследование показало, что сосуд использовался в середине XIX века для хранения опасных веществ, включая мышьяк и стрихнин. В ходе изучения архивов выяснилось, что через два дома от нынешнего участка Филлипса проживала Мэри Энн Эшфорд, которая в ноябре 1865 года отравила своего мужа Уильяма. Женщина подсыпала яд в чай супругу, чтобы заполучить наследство в размере 120 фунтов стерлингов и открыто сойтись с молодым любовником Фрэнком Праттом, работавшим на ее мужа.

«Это поразительно, что мы нашли в моем саду частицу истории от женщины, которая косвенно способствовала отмене телесных наказаний 160 лет назад», — удивлялся хозяин собаки.

Британец отметил, что Стэнли упорно копал в одном и том же месте больше года, игнорируя попытки хозяев закрыть яму тротуарной плиткой, пока не добился своего.

Мэри Энн Эшфорд была арестована полицейским, жившим по соседству, после того как врачи не смогли определить причину внезапного недомогания Уильяма. Позже на ее одежде обнаружили следы химикатов.

Преступницу казнили в марте 1866 года в Эксетере в присутствии 20 тысяч зрителей. Процесс повешения прошел неудачно: осужденная умирала в мучениях несколько минут, что вызвало общественный резонанс и привело к пересмотру правил публичных казней в Великобритании.

Сейчас флакон хранится в гараже Филлипса, так как семья опасается «дурной энергетики» предмета. Мужчина надеется, что находкой заинтересуются профессиональные историки для детального изучения связи артефакта с делом Эшфорд.

