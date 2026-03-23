«Лариса попала»: Соседов объяснил уход зрителей с концерта Долиной

Стоило певице подняться на сцену, как публика покинула зал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал резонансную ситуацию, произошедшую во время выступления народной артистки РФ Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге. По его мнению, поведение части публики, демонстративно покинувшей зал, объясняется отношением людей к недавним событиям вокруг артистки.

Эксперт отметил, что подобная реакция слушателей не должна вызывать удивления. Он подчеркнул, что зрители вправе сами решать, на какие концерты им ходить и каких исполнителей поддерживать.

«Это реакция, несомненно, на ее историю с квартирой. Это мнение людей, их реакция. Это надо принять артисту. Если люди уходят с выступления артиста, любого, виноват артист, а не зрители. Значит, им не интересно, не нужно. Зритель платит, а кто платит, тот заказывает музыку. Не захотели Долину. Так вот Лариса попала», — приводит слова Соседова Teleprogramma.org.

Критик добавил, что зритель вправе сам решать, кого ему слушать, поскольку именно он платит за выступление. Если публика не захотела принимать Ларису Долину, это нужно просто принять и пережить. Он добавил, что в жизни бывает так, что кого-то могут не хотеть видеть или слушать, и это может означать, что человек в чем-то допустил ошибку.

Инцидент произошел во время джазового фестиваля в Санкт-Петербурге: когда певица вышла на сцену, часть гостей мероприятия поднялась со своих мест и покинула зал. Несмотря на это, исполнительница продолжила программу и исполнила несколько композиций.

