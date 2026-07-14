Огонь, латекс и дворец Романовых: что устроили в Михайловской даче

На территории исторического комплекса «Михайловская дача» под Петербургом прошла необычная фотосессия с участием танцовщиц и художницы Лю Блю (настоящее имя — Любовь Тюлькиной).

Кадры с мероприятия появились в публикациях художницы и организатора проекта Екатерины Скоробогатовой, которая позиционирует себя как танцующего психолога. На видео участницы танцевальной группы исполняли постановки на пилоне. В съемке использовали стилизованные костюмы, элементы латекса, чулки, сценический макияж и пиротехнические эффекты.

Особое внимание пользователей привлекли комментарии к публикациям. Лю Блю в своем Telegram-канале описала происходящее как «пилонную вакханалию».

«А еще рядом проходила пилонная вакханалия. Такая вот атмосфера… И царевны лягухи на болоте», — написала художница.

Позже Лю Блю рассказала о своем отношении к заброшенным зданиям и объяснила 5-tv.ru, почему выбирает подобные места для творчества. По словам художницы, ее вдохновляет сама архитектура, масштаб помещений и состояние старых стен.

«Меня вдохновляют само пространство, стены. Мне нравится масштаб, простор, движение, когда ты как раз рукой махнешь и краска льется. Для меня рисование на стенах — это как танец», — рассказала она.

Художница отметила, что занимается рисованием с детства, а работы на стенах выполняет более десяти лет. По ее словам, заброшенные здания привлекают ее особой эстетикой: следами времени, поврежденными поверхностями и ощущением истории.

«Мне вообще нравится гулять по заброшкам, потому что там вот эта эстетика такая, обшарпанные стены. Такая старина, что-то близкое к смерти, умирающее и таинственное, и хочется это исследовать», — пояснила Лю Блю.

При этом художница заявила, что обычно выбирает открытые заброшенные пространства, где, по ее мнению, нет действующей охраны и ограничений для посещения. Она подчеркнула, что в случае охраняемых объектов ситуация меняется, и доступ к ним без разрешения невозможен.

Отдельной темой обсуждения стала сама площадка для съемки — Михайловская дача, также известная как усадьба Михайловка. Это исторический комплекс XIX века, расположенный на Петергофской дороге между Стрельной и Петергофом. До революции территория принадлежала потомкам великого князя Михаила Николаевича — сына императора Николая I.

Организатор съемки Екатерина Скоробогатова рассказала в своем блоге, что давно хотела провести танцевальное мероприятие именно в этом месте. По ее словам, старинные дворцы вызывают у нее особое отношение, а проведение современных мероприятий в таких пространствах она воспринимает как способ привлечь внимание к их состоянию.

«Я особенно трепетно отношусь к дворцам, всегда больно на сердце видеть, как они разрушаются. И танцуя на фоне, я как будто бы продлеваю им жизнь», — написала она.

Использование исторической территории для необычной постановки вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей. Одни увидели в съемке попытку вдохнуть жизнь в заброшенное пространство и объединить архитектуру с современным искусством. Другие же обратили внимание на внешний вид участниц, сценические эффекты и то, насколько уместны подобные образы рядом с объектом культурного наследия.

Лю Блю заявила, что не считает подобные съемки проблемой.

«Там школа танцев на пилоне, вот, и все просто наряжены <…> в эротическое. <…> Это же заброшенное место, поэтому я думаю, что там это (речь про пиротехнику. — Прим. Ред.) норма. То есть это уже никому не нужное здание, которое так хотя бы — там что-то происходит и люди что-то творят», — высказалась Блю.

Фотограф Роман Кифрейм тоже выразил свое мнение насчет того, почему заброшенные здания часто становятся площадками для фотопроектов. По его словам, такие места привлекают людей прежде всего своей необычной атмосферой и визуальной эстетикой.

«Наверное, какая-то эстетика увядания привлекает людей», — отметил фотограф.

Кифрейм рассказал, что сама Михайловская дача заинтересовала его не случайно. По его словам, раньше попасть внутрь комплекса было гораздо сложнее: территория была закрыта, а за порядком следил охранник. Посетители могли только гулять рядом, фотографировать фасады и снимать здание снаружи.

«Раньше там все было заколочено. Сидел охранник, и туда было не попасть внутрь. Просто все ходили вокруг, фотографировали, снимали. А сейчас почему-то там никого нет. Все открыто, все ходят», — рассказал фотограф.

Он отметил, что сам не часто выбирает заброшенные здания для съемок, а Михайловская дача стала для него одним из первых подобных проектов.

При этом фотограф признал, что речь идет не просто о старом здании, а об объекте культурного наследия. Однако, по его мнению, ситуация осложняется тем, что для многих посетителей остается непонятным, какой именно статус сегодня имеет территория и почему она остается доступной.

«Культурное наследие, да, но непонятен ее статус. То есть там все открыто, ничего не делается, не реставрируется», — отметил Кифрейм.

Ответ КГИОП

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщили, что Михайловская дача — это объект культурного наследия федерального значения. Это означает, что комплекс находится под особой защитой государства, а любые работы и использование территории должны проходить с учетом требований по сохранению исторического места.

В ведомстве рассказали, что в 2025 году получили информацию о свободном доступе посторонних людей на территорию ансамбля и нахождении там неизвестной группы. Специалисты отметили, что такие ситуации могут привести к повреждению зданий и других исторических объектов.

После этого КГИОП направил обращение в отдел МВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. Ведомство попросило правоохранителей разобраться в ситуации, принять меры при выявлении нарушений и провести профилактическую работу, чтобы подобные случаи не повторялись.

В КГИОП подчеркнули, что Михайловская дача не является обычной заброшкой, куда можно свободно приходить без учета статуса места. Это большой исторический комплекс, в который входит не только главный дворец великого князя Михаила Николаевича, но и другие здания и элементы старинной усадьбы.

В состав ансамбля входят дворец с перголами, кухонный корпус, конюшенный корпус, гофмейстерский (кавалерский) корпус, оранжереи, дом садовника, церковь святой княгини Ольги, а также объекты исторического парка — мосты, пруды, протоки, плотины, террасы, фонтаны и другие сооружения.

В комитете также объяснили, кто отвечает за разные части комплекса. Конюшенный корпус и Гофмейстерский (Кавалерский) корпус находятся в ведении Санкт-Петербургского государственного университета. Остальные объекты, включая часть парка, пруды, мосты и другие элементы территории, закреплены за филиалом федерального учреждения «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) по Северо-Западному федеральному округу.

Часть объектов, которые находятся на балансе АУИПИК, передали компании ООО «Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи» по договору льготной аренды. Такой формат предполагает, что организация получает возможность использовать объект на специальных условиях, но при этом должна выполнять обязательства по его сохранению.

В КГИОП отдельно отметили, что именно владелец или организация, которая отвечает за объект, должна обеспечивать безопасность территории, следить за состоянием зданий и ограничивать доступ посторонних людей при необходимости.

Также в ведомстве напомнили, что по закону владельцы исторических объектов обязаны содержать их в нормальном состоянии, не допускать разрушения зданий и сохранять элементы, имеющие историческую ценность. В это входит уход за территорией, обеспечение безопасности и проведение необходимых работ.

Ранее было заключено мировое соглашение, согласно которому должны быть проведены работы по восстановлению комплекса. Срок выполнения реставрации установлен до 29 января 2031 года.

Кроме того, 26 декабря 2025 года КГИОП обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АУИПИК. Комитет потребовал обязать организацию провести работы по консервации объекта. Консервация означает временные меры, которые помогают остановить разрушение здания и сохранить его до начала полноценного восстановления.

Судебное рассмотрение дела назначено на 22 июля 2026 года.

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