КСИР заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне
Объекты были полностью уничтожены, а операция возмездия продолжается.
Фото: www.globallookpress.com/Paul Hennessy
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о ракетных ударах по военным объектам США в Бахрейне. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
По данным издания, целями массированных ракетных атак и ударов беспилотниками стали склады с вооружением, центр спутниковой связи и жилой комплекс для военнослужащих США на базе Джуффаир.
В ведомстве подчеркнули, что операция под названием «Наср-2» стала ответом на авиаудары Соединенных Штатов по военным объектам на юге Ирана после столкновения в Ормузском проливе.
В заявление отмечается, что объекты были полностью уничтожены, а операция возмездия продолжается.
Как ранее писал 5-tv.ru, на иранском острове Киш в Персидском заливе прогремели два взрыва. На данный момент информация о причинах произошедшего, возможных разрушениях и пострадавших отсутствует.
Сообщение появилось на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке и продолжающегося обмена ударами между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что перемирие на Ближнем Востоке окончательно осталось в прошлом. Вместе с тем Пентагон объявил о возобновлении морской блокады Ирана, и американские военные корабли уже перекрыли подходы к иранским портам и прибрежной зоне.
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