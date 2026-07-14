КСИР заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о ракетных ударах по военным объектам США в Бахрейне. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По данным издания, целями массированных ракетных атак и ударов беспилотниками стали склады с вооружением, центр спутниковой связи и жилой комплекс для военнослужащих США на базе Джуффаир.

В ведомстве подчеркнули, что операция под названием «Наср-2» стала ответом на авиаудары Соединенных Штатов по военным объектам на юге Ирана после столкновения в Ормузском проливе.

В заявление отмечается, что объекты были полностью уничтожены, а операция возмездия продолжается.

Как ранее писал 5-tv.ru, на иранском острове Киш в Персидском заливе прогремели два взрыва. На данный момент информация о причинах произошедшего, возможных разрушениях и пострадавших отсутствует.

Сообщение появилось на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке и продолжающегося обмена ударами между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что перемирие на Ближнем Востоке окончательно осталось в прошлом. Вместе с тем Пентагон объявил о возобновлении морской блокады Ирана, и американские военные корабли уже перекрыли подходы к иранским портам и прибрежной зоне.

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