«Порнобарон из Флориды»: умер владелец OnlyFans и миллиардер Леонид Радвинский

Умер владелец OnlyFans и миллиардер Леонид Радвинский

Скончался бизнесмен и совладелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский. О его смерти сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании.

В организации подтвердили печальную новость и отметили, что предприниматель умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком», — говорится в заявлении.

Леонид Радвинский появился на свет в 1982 году в Одессе. В детстве он вместе с семьей переехал в США, где вырос и впоследствии построил успешную карьеру в сфере интернет-бизнеса.

Кем был владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Леонид Радвинский — владелец популярного сервиса OnlyFans и долларовый миллиардер с крайне закрытым образом жизни. Уроженец Одессы, имеющий еврейские корни и американское гражданство, он предпочитал держаться подальше от публичности.

Несколько лет назад издание Forbes окрестило бизнесмена «порнобароном из Флориды». Несмотря на огромные доходы и влияние в индустрии, Радвинский практически не давал интервью и старался минимизировать количество информации о себе в открытых источниках.

Серьезный поворот в его карьере произошел осенью 2018 года, когда предприниматель приобрел контрольный пакет — 75% — компании OnlyFans.

На тот момент платформа оставалась малоизвестной и представляла собой видеосервис с элементами социальной сети, где создатели контента для взрослых могли напрямую зарабатывать на подписчиках.

Модель монетизации строилась на ежемесячной оплате доступа — от 4,99 до 49,99 доллара. При этом авторы контента получали основную часть дохода — около 80%.

Настоящий взлет сервиса произошел во время пандемии коронавируса, когда миллионы людей оказались в изоляции. Уже в 2020 году выручка OnlyFans выросла до 400 миллионов долларов, показав значительный прирост по сравнению с предыдущим периодом.

Год спустя эксперты Forbes оценили состояние Радвинского примерно в 1,8 миллиарда долларов. Однако сам предприниматель предпочел не комментировать успех платформы, проигнорировав многочисленные запросы журналистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.