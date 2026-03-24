Полицейский в Аргентине спас малыша за секунду до столкновения с поездом

В аргентинской провинции Кордова сотрудник полиции спас трехлетнего ребенка, который оказался на рельсах прямо перед приближающимся составом. Об этом сообщили в соцсети X пресс-служба правоохранительных органов.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, после чего запись была распространена. Главным героем ролика стал старший капрал Пабло Луна, представляющий мотоциклетный отдел ведомства.

Мужчина патрулировал закрепленную за ним территорию и заметил опасность, когда грузовой поезд уже практически настиг юного пешехода.

Полицейский действовал молниеносно и буквально выхватил малыша перед приближающимся транспортным средством. Своим поступком Пабло Луна восхитил не только коллег, но и руководство региона.

Губернатор Мартин Льярьора выразил признательность офицеру, отметив его доблесть.

«Рисковать собственной жизнью, чтобы спасти чужую: именно это делает наша полиция каждый день, и сегодня это запечатлелось на этом видео. Я хочу особо отметить быстрое и решительное вмешательство старшего капрала Пабло Луны из мотоциклетного отдела, который патрулировал этот район и немедленно пришел на помощь, чтобы спасти жизнь ребенка», — подчеркнул глава провинции.

Как стало известно позже, виновницей едва не случившейся трагедии стала 24-летняя мать мальчика. Местная жительница призналась, что ее сын оказался на железнодорожных путях из-за ее собственной невнимательности.

Ребенок внезапно убежал от матери и оказался в смертельной ловушке на железной дороге. Благодаря бдительности капрала Луны и его готовности пожертвовать собой ради безопасности граждан, ребенок не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.