Армия России ударила по объектам портовой инфраструктуры Украины

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «МАКС».

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказано в публикации.

В военном ведомстве уточнили, что в результате массированного удара были поражены предприятия ВПК Украины в Киеве, которые занимались, в том числе, производством и хранением БПЛА.

Кроме того, этой ночью российские бойцы ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины. Удары пришлись по Одессе, Черноморску и Измаилу. В Минобороны РФ подчеркнули, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали эти порты для своих нужд: для доставки и хранения грузов военного назначения.

Ранее армия России нанесла удары по заводам Украины, где производили дроны большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара» и «Эльф-К».

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