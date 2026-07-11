Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах России

Лихорадку Западного Нила (ЛЗН) в 2025 году обнаружили в 22 российских регионах. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора, который оказался в распоряжении ТАСС.

В документе сказано, что вирусную инфекцию впервые выявили в Курганской и Кировской областях, Забайкальском крае и Северной Осетии. Лидерами по заболеваемости стали Краснодарский край, Тамбовская область и Крым.

При этом по сравнению с 2024 годом, когда инфекция была зафиксирована в 36 субъектах, наблюдается снижение заболеваемости. В материале уточняется, что в прошлом году число заболевших ЛЗН составило 145 человек.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое передается человеку через кровь. Основные переносчики болезни — инфицированные комары и некоторые разновидности клещей. Впервые вирус был выявлен в 1937 году в Уганде — его обнаружили в крови жительницы провинции Западного Нила.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России приступить к массовому производству вакцины против нового штамма вируса Эбола.

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