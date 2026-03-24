Уже в этом году: красивые номера могут разрешить покупать через Госуслуги

В РФ можно будет забронировать «красивый» автомобильный номер через Госуслуги

В России может появиться возможность заранее резервировать автомобильные номера с привлекательными сочетаниями символов через портал «Госуслуги». Соответствующую инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает «Коммерсантъ».

Ожидается, что механизм начнет работать с 1 июля 2026 года. Владельцам транспортных средств могут предложить выбирать номера из доступных комбинаций цифр и букв, после чего бронировать их онлайн. Составить регистрационных знак самостоятельно не выйдет. Внесенная за номер плата возвращаться не будет. Конкретные правила процедуры и тарифы поручат установить Госавтоинспекции.

Законопроект подготовили депутаты партии «Новые люди». Документ был внесен в Госдуму осенью 2025 года после того, как идею поддержал президент России Владимир Путин. Поправки планируется включить в законодательство о государственной регистрации транспортных средств.

Авторы инициативы уверены, что внедрение официальной системы поможет сократить нелегальные сделки с популярными номерными комбинациями и принесет дополнительные доходы бюджету — по предварительным оценкам, до 25 миллиардов рублей ежегодно.

Под «красивыми» регистрационными знаками понимают номера с легко запоминающимися сочетаниями букв и цифр — например, повторяющимися символами или совпадением с кодом региона.

РИА Новости сообщали, что стоимость некоторых редких автомобильных номеров в России достигает миллиардных значений. По данным агентства, цена самого дорогого из них оценивалась примерно в 2,1 миллиарда рублей, а еще несколько подобных предложений находятся в продаже уже несколько лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.