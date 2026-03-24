«Группа маленьких братьев»: семь собак сбежали с бойни и 17 километров шли домой

Daily Mail: семь украденных собак сбежали с бойни и вернулись домой

В Китае семь похищенных собак, которых везли на убой, сумели сбежать и вместе отправились в обратный путь, преодолев 17 километров по оживленной трассе. Видео их побега и сплоченности набрало в сети более 230 миллионов просмотров. Об этом сообщило Daily Mail.

Как проходил побег

Животных заметили на трассе в городе Чанчунь. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как разношерстная стая из корги, золотистых ретриверов, лабрадоров, немецкой овчарки и пекинеса слаженно бежит рысью по обочине.

Корги, возглавлявший группу, то и дело оборачивался, проверяя, все ли на месте. Немецкая овчарка, которая, судя по всему, получила травму, двигалась в центре, окруженная товарищами.

«Они похожи на группу маленьких братьев, попавших в беду, которые двигаются в унисон, — совсем не как бродячие собаки», — отметил автор видео.

Прохожий несколько раз пытался увести животных в безопасное место, но они не реагировали на призывы. Тогда он выложил ролик в интернет, призывая людей помочь.

Как искали беглецов

В местном приюте для бездомных собак предположили, что животные родом из одной деревни и сильно привязаны друг к другу. Для поисков подключили волонтеров и дрон.

По словам добровольцев, собак похитили люди, связанные с магазином собачьего мяса. Скорее всего, животные вместе сбежали из грузовика.

Судя по восстановленной хронологии, животные вырвались на свободу 16 марта. 18 марта собаки уже добрались до своих домов, расположенных примерно в 17 километрах от места, где их впервые заметили.

Возвращение к хозяевам

Волонтеры 19 марта подтвердили, что все семь собак вернулись к своим владельцам из трех разных семей.

«Нам так повезло, что они вернулись, а не были съедены», — отметил один из хозяев.

Другая владелица с гордостью рассказала о своем песике, который, по ее словам, известен своим умом и способностью находить дорогу домой. Еще одна хозяйка похвалила своего корги за сообразительность, отметив, что именно он возглавил группу и привел всех обратно.

Реакция интернета

История покорила миллионы пользователей. Люди стали делать фотографии и видео с помощью нейросети, которые продемонстрировали приключение собак.

«Их путешествие могло бы стать предпосылкой для фильма. Золотистый ретривер встал ближе всех к дорожному движению, чтобы заслонить остальных. Корги постоянно оглядывался, чтобы убедиться, что никто не остался позади. Немецкая овчарка, демонстрируя природное лидерство, оставалась в центре, как генерал», — отметил один из комментаторов.

Контекст: собачье мясо

В 2020 году Шэньчжэнь стал одним из первых городов материкового Китая, где ввели запрет на употребление в пищу кошек и собак. Однако на национальном уровне прямого запрета нет. В северных провинциях до сих пор работают рестораны, где подают собачатину. Местные жители считают, что в суровые зимы такое мясо помогает согреться и набраться сил.

При этом разведение собак — дорогостоящий процесс. По данным Даляньской ассоциации защиты животных, многие торговцы используют в качестве источника мяса бездомных животных или украденных питомцев.

Кража собак в Китае является уголовным преступлением и карается штрафами или тюремным заключением в зависимости от стоимости животного. В городах Чанчунь, Харбин и Далянь участились случаи краж домашних собак.

Полиция пока не сообщала о задержании предполагаемых похитителей семи беглецов. Расследование продолжается.

