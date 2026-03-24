Невидимый номер — прощай права: водителей в РФ предупредили о суровом наказании

|
Дарья Орлова
Даже мелкая оплошность на дороге может обернуться серьезными санкциями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобилистам напомнили о риске остаться без водительского удостоверения из-за проблем с регистрационными знаками. Специалисты Роскачества пояснили в беседе с RT, что ответственность может наступить не только за их неправильное размещение, но и за банальную нечитаемость.

Эксперты указали, что в темное время суток поводом для штрафа станет ситуация, когда задний номер невозможно разобрать с расстояния примерно 20 метров. Нарушением считается даже отсутствие видимости одной буквы или цифры. Днем такие требования распространяются уже на оба номерных знака — как передний, так и задний.

Вопросы, связанные с нечитаемыми регистрационными табличками, регулируются статьей 12.2 КоАП РФ. В стандартной ситуации водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Однако, если инспектор установит, что номер был намеренно загрязнен или скрыт, наказание может стать гораздо жестче: сумма взыскания увеличится до 5000 рублей, а также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео