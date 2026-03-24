Даже мелкая оплошность на дороге может обернуться серьезными санкциями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В России водители могут лишиться прав за грязные номера
Автомобилистам напомнили о риске остаться без водительского удостоверения из-за проблем с регистрационными знаками. Специалисты Роскачества пояснили в беседе с RT, что ответственность может наступить не только за их неправильное размещение, но и за банальную нечитаемость.
Эксперты указали, что в темное время суток поводом для штрафа станет ситуация, когда задний номер невозможно разобрать с расстояния примерно 20 метров. Нарушением считается даже отсутствие видимости одной буквы или цифры. Днем такие требования распространяются уже на оба номерных знака — как передний, так и задний.
Вопросы, связанные с нечитаемыми регистрационными табличками, регулируются статьей 12.2 КоАП РФ. В стандартной ситуации водителю грозит штраф в размере 500 рублей.
Однако, если инспектор установит, что номер был намеренно загрязнен или скрыт, наказание может стать гораздо жестче: сумма взыскания увеличится до 5000 рублей, а также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?