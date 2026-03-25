Лучше платить вовремя: как будут начисляться пени за ЖКХ в 2026 году

Машаров: минимальная ключевая ставка повлияет на размер пеней за ЖКХ в 2027 году

Минимальная ключевая Центробанка повлияет на размер пеней за ЖКХ и несвоевременной оплаты взносов на капитальный ремонт до 1 января 2027 года. Об этом ТАСС сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов.

Центральный банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых, что напрямую влияет на размер пеней. При этом в случае с просроченной оплатой за ЖКХ начисления происходят в особом порядке.

При расчете учитывается минимальная из нескольких ставок: та, что действовала на 27 февраля 2022 года и составляла 9,5%, ставка на день исполнения обязательства и на день начисления процентов. На данный момент ключевая ставка составляет 15%, поэтому применяется ставка 9,5%.

Пени за задержку коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы задолженности в день. С 91-го дня просрочки начинает действовать повышенная ставка — она составляет 1/130 ставки рефинансирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.